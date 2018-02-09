Несколько дней назад китайский автопроизводитель провел презентацию своего нового кроссовера Chery Tiggo 8.

Во время презентации компания показала только внешность и рассекретила некоторые подробности о модели, которая появится на китайском рынке до конца этого года.

При это всех подробностей о новинке пока не раскрывают. Между тем российским журналистам стало известно, что новый китайский кроссовер Chery Tiggo 8 может появится в России.

О появлении модели в России не утверждают, но представители компании рассказали, что возможность появления каждой представленной модели в Китае всегда рассматривается.

Также происходит и с новым Chery Tiggo 8, причем отмечается, что вероятность появления этой модели достаточно велика, так как подобные автомобили востребованы на российском рынке.