Новый Mercedes-Benz G-Class в России вызвал ажиотажный спрос

Цены на внедорожник нового поколения были объявлены в середине февраля, а до российских дилеров он доберется не ранее июня этого года.

При этом дилеры уже отмечают повышенный спрос на модель, причем он уже превышает предложение.

Так, с момента анонса выхода Mercedes-Benz G-Class на рынок России уже оформлено более 90 заказов и это при том, что начальная цена автомобиля составляет 8 950 000 рублей.

Доля продаж Mercedes-Benz G-Class в общем объёме составила 10%. При этом один из дилеров рассказал, что первые звонки по заказу внедорожника новой генерации стали поступать сразу же после его дебюта на Детройтском автосалоне.

Более подробно о российских ценах и комплектациях на Mercedes-Benz G-Class портал ТвоёАвто сообщал ранее.