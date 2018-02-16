Mercedes назвала рублевые цены нового внедорожника Mercedes G-Class‍

О цене на новинку стало известно благодаря конфигуратору к модели на сайте компании, правда в нем пока доступен только G500 и его оценили от 8 950 000 рублей. Для сравнения предыдущее поколение G-Class оценивалось в 8 380 000 рублей.

Новое поколение Mercedes-Benz G-Class представили на автосалоне в Детройте. Внедорожник получил увеличенные габариты, при этом в целом внешность модели по-прежнему узнаваема.

Так, длина внедорожника составляет 4 715 мм, что на 53 мм больше, чем у предшественника. Также увеличилась и ширина до 1 881 мм, что на 121 мм больше. За счет применения легких материалов вес внедорожника снизился на 170 килограммов.

Пятое поколение G-Class получил новую раму, независимую заднюю подвеску, неразрезной мост с 4 продольными рычагами и тягой Панара.

В салоне G-Class теперь оформление в стиле моделей E-Class и S-Class. В более дорогих комплектациях внедорожник получит два 12,3-дюймовых дисплея, один из которых будет для мультимедийной системы.

Двигатель для внедорожника пока только один — битурбированный агрегат V8 объёмом четыре литра, который выдаст 422 лошадиных силы мощности.