Jeep начала продажи нового семиместного кроссовера Grand Commander

Серийное производство нового 7-местного внедорожника стартовало в конце прошлого месяца , теперь компания объявила о старте продаж нового Jeep Grand Commander.

Напомним, что предвестником внедорожника стал концепт Yuntu, а сама новинка создавалась для китайского рынка. При этом некоторые эксперты считают, что модель будет популярна и в компании решаться выйти с ней за пределы Китая.

Для китайского рынка новый Jeep Grand Commander будет доступен с бензиновым турбированным двигателем, а также системой переднего и полного привода.

Двигатель 2.0T I4 DOHC получил два варианта мощности: 234 или 265 л.с. В первом случае модель будет переднеприводной, а во втором – полноприводной.

Среди трансмиссий предусмотрен только девятискоростной автомат. В дальнейшем для модели предложат и гибридную силовую установку. На старте продаж доступен только семиместный вариант кроссовера, но сообщается, что будет еще и пятиместный вариант.

Стоимость Jeep Grand Commander составляет 279 800 юаней минимум или 2.7 миллиона рублей. Самая дорогая комплектация оценена в 409 800 юаней или 3,99 миллиона рублей.