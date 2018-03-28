Новый кроссовер Jeep Grand Commander встал на конвейер

Серийное производство нового кроссовера Jeep Grand Commander стартовало на предприятии в городе Чанша в Китае. Выпуском автомобиля занимается совместное предприятие FCA и GAC.

Так, Новый кроссовер Jeep Grand Commander уже встал на конвейер, а его официальные продажи запанированы на середину следующего месяца.

Как ранее сообщалось, Jeep Grand Commander создавался исключительно для китайского рынка, однако появилась информация, согласно которой автомобиль может появится за пределами Китая.

Предвестником новинки стал концепт Yuntu, который был представлен в прошлом году на автосалоне в Шанхае.

В целом серийная версия этого прототипа не сильно отличается. Уже известно, что габариты кроссовера составят 4 873/1 892/1 738 мм, а расстояние между осями составит 1 738 мм.

На рынке будет предлагаться пяти и семиместная версии кроссовера. Моторная гамма, по предварительным данным, будет представлена двухлитровым двигателем мощностью 234 или 265 л.с. В дальнейшем у модели появится и гибридная версия.