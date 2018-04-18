Mitsubishi в РФ начала продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross

В прошлом месяце стало известно, что кроссовер на российском рынке будет предлагаться только с одним двигателем. Этим силовым агрегатом становится полуторалитровый бензиновый мотор, мощность которого была снижена до 150 л.с., тогда как на европейском рынке мощность этого двигателя составляет 163 л.с.

Пару двигателю составит 6-ступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси. На российском рынке компактный кроссовер будет предложен в пяти комплектациях по цене от 1 399 000 рублей. За самую дорогую комплектацию попросят 2 159 000 рублей. На российский рынок модель поставляется с японского завода.

В стандартной комплектации для Mitsubishi Eclipse Cross будут доступны противотуманные фары, колесные диски размером 18 дюймов, датчик давления в шинах, аудиосистема с 4 динамиками, а также ряд систем, в числе которых ASC, TCL, HSA, BA, EBD и другое.

Также в компании отметили, что не исключают возможность производство кроссовера в России, но пока таких планов нет.