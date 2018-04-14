В Mercedes-Benz рассказали об электрической версии нового фургона Sprinter‍

Не так давно было представлено новое поколение Mercedes-Benz Sprinter и еще на презентации было сказано, что в дальнейшем будет выпущена электрическая версия фургона.

Сейчас немецкий автопроизводитель решил рассказать немного про eSprinter, и как оказалось он сможет на одном заряде проехать до 150 км и перевести за раз до тонны груза.

Mercedes-Benz eSprinter разрабатывается как автомобиль для коммерческих перевозок в пределах города.

Фургон будет представлен в нескольких модификациях. Обе они получат 115-сильный электрический мотор, а вот аккумуляторный блок будет на 41 и 55 киловатт-часов.

Первый обеспечит запас хода на одном заряде 115 км, а второй 150 км. Когда eSprinter поступит в продажу пока не сообщается, но по предварительным данным самый доступный вариант электрокара получит ценник от 50 тыс. долларов.