Новые модели компании Hyundai получат индивидуальный дизайн

В компании Hyundai намерены разработать для каждой новой модели свой индивидуальный дизайн, о чем стало известно изданию Motoring, которое ссылается на слова главы корейского подразделения компании.

Сообщается, что производитель намерен создавать для каждой модели свой индивидуальный дизайн, чтобы исключить схожесть автомобилей.

Иными словами один дизайн авто назвали «скучным», поэтому Hyundai будет экспериментировать и уже в конце текущего года первые модели с индивидуальным дизайном могут быть подготовлены и представлены.

Напомним, что недавней новинкой компании стал кроссовер Hyundai Encino, который уже появился в дилерских центрах.

Также автопроизводитель готовит новый кроссовер Palisade, информация о котором появлялась несколько дней назад.