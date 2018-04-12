В компании Hyundai намерены разработать для каждой новой модели свой индивидуальный дизайн, о чем стало известно изданию Motoring, которое ссылается на слова главы корейского подразделения компании.
Новые модели компании Hyundai получат индивидуальный дизайн
12.04.2018 19:06
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Сообщается, что производитель намерен создавать для каждой модели свой индивидуальный дизайн, чтобы исключить схожесть автомобилей.
Иными словами один дизайн авто назвали «скучным», поэтому Hyundai будет экспериментировать и уже в конце текущего года первые модели с индивидуальным дизайном могут быть подготовлены и представлены.
Напомним, что недавней новинкой компании стал кроссовер Hyundai Encino, который уже появился в дилерских центрах.
Также автопроизводитель готовит новый кроссовер Palisade, информация о котором появлялась несколько дней назад.
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