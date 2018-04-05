Hyundai готовит новый полноразмерный внедорожник Hyundai Palisade

Новинка от корейской компании уже была замечена на дорогах США, а вместе с видео появились и подробности о названии модели.

В первую очередь новый кроссовер создается для американского рынка, а его официальная премьера состоится в начале следующего года. По предварительным данным новинка получит название Palisade. Именно такую торговую марку недавно зарегистрировал производитель в США.

Предполагается, что Hyundai Palisade окажется дороже Hyundai Santa Fe, а в его основе расположится та же платформа, что и у флагманского внедорожника Kia, который создадут по мотивам концепта Telluride.

Что касается дизайна, то он вероятно будет выполнен в стилистике последнего Santa Fe. По данным инсайдеров, автомобиль будет предлагаться в семи- и восьмиместных модификациях.

Моторная гамма, вероятно будет представлена 3,3-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 249 л.с. Также может появится и гибридная 400-сильная установка.

