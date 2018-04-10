Интерьер нового большого кроссовера BMW рассекречен фотошпионами

О новом большом кроссовере марки BMW – Х7 появлялось в сети немало информации, при это его официальная премьера состоится только в ноябре текущего года и будет проходить в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

До премьерного показа, конечно не без разрешения компании, в Сети появлялись фотографии экстерьера кроссовера, поэтому его внешность уже не является секретом, а вот салон модели «засветился» в Сети впервые.

В целом дизайн салона выполнен в стилистике младших моделей последнего поколения. Напомним, что серийное производство большого кроссовера будет организовано на заводе в Спартанберге (Южная Каролина, США). Официальной информации о линейке двигателей пока нет.

Источник