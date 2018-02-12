В компании BMW анонсировали презентацию серийной версии концепта X7 iPerformance, который был показан осенью прошлого года.

Ранее предполагалось, что дебют серийной версии состоится на автосалоне в Франкфурте или на мотор-шоу в Париже, но как оказалось BMW представит новый серийный кроссовер BMW X7 в ноябре 2018 года в Лос-Анджелесе.

В целом новый кроссовер окажется похожим на концепт BMW X7 iPerformance, а в основе модели расположится платформа CLAR.

В модельной линейке автомобиль окажется самым большим, а позиционируется он как флагман. Предполагается, что на старте продаж BMW X7 будет доступен с трехлитровым и 4,4-литровыми моторами.

Позже появится гибридная версия, а также будет M-версия с двигателем V12, правда об этом варианте сейчас нет никаких подробностей.

Ожидается, что продажи BMW X7 стартуют в следующем году. Ранее сообщалось, что он появится и на российском рынке.