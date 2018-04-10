«КАМАЗ» увеличил производство автомобилей на 6,8%

Пресс-служба «КамАЗа» сообщила о количестве выпущенных автомобилей за первый квартал этого года.

Согласно официальным данным, КамАЗ выпустил 7 780 грузовых автомобилей, а этот показатель оказался на 6,8% больше.

В прошлом месяце производитель выпустил 3 362 машинокомплекта, что на 5,5% больше. В планах компании в этом году продать 43,1 тыс. грузовиков, из которых 6,1 тыс. планируется реализовать за пределами РФ.

Напомним, что в начале прошлого месяца на производственной площадке КамАЗа стартовало производство нового трехосного седельного тягача с индексом 65209. Ранее стало известно, что грузовики «КАМАЗ» начали собирать на заводе в Узбекистане.