Грузовики «КАМАЗ» начали собирать на заводе в Узбекистане

Сборка грузовых автомобилей стартовала на предприятии в Узбекистане, а первые собранные на заводе экземпляры были представлены в Ташкенте.

Как сообщили в компании, производство грузовиков стартовало на предприятии UzAutoTrailer в Самаркандской области, в городе Джамбай.

Выпуск грузовых машин КамАЗа начали в рамках заключенного в прошлом году договора из сборочных комплектов и деталей, поставляемых КамАЗом.

«Автотехника собрана и готова пополнить автопарк предприятий-потребителей, содействуя развитию различных отраслей экономики Узбекистана» — отметили в компании.

Еще отмечается, что сейчас разрабатывается отдельная стратегия, в рамках которой будет организована полноценная дилерская и сервисная сети.

КамАЗ уже поставил в Узбекистан 100 сборочных комплектов. На заводе будут собирать 11 видов техники грузоподъёмностью от 10 до 36 тонн.

В этом году планируется вывести на рынок порядка 1,5 тыс. единиц техники, в том числе и с газобаллонным оборудованием.

Планируемая мощность предприятия две тысячи единиц в год, но при необходимости объёмы производства увеличат о 5000 единиц.