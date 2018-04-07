Эксперты назвали Топ-5 самых дорогих авто российского производства‍

Дорогими автомобилями могут быть не только зарубежные премиальные модели, но также и российские. Конечно массово самые дорогие российские авто не выпускаются, а некоторые и вовсе существуют в единичном экземпляре.

И среди таких как раз Amulet, в основе которого лежит седан Toyota. Эта машина была полностью переделана вручную и ее кузов обшит кожей канадского бизона.

По последним данным цена автомобиля составляет 15 млн рублей, но есть информация, что за него изначально просили 88 млн рублей.

Также к российским дорогим автомоблям отнесли ГАЗ «Тигр», который без брони стоит от 10 млн рублей.

Далее в рейтинге купе Marussia B1, которую оценивали в 5,3 млн рублей. И стоит отметить, что компания из Новосибирска сейчас восстанавливает один такой экземпляр и даже намеревается отправить модели Marussia в мелкосерийное производство.

Четвертую строчку занимает ГАЗ-13 «Чайка». Конечно тут индивидуальные цены так как такой автомобиль больше не выпускается, но в прошлом году один рабочий экземпляр был продан за 4,5 млн рублей.

На последнем месте оказался кроссовер Marussia F1, за который в свое время просили 3,5 млн рублей.