В Сети появились первые фото восстановленных спорткаров Marussia

Фотографии, на которых запечатлен процесс восстановления спорткаров Marussia, оказались в распоряжении RCI News | Russian Car Industry во «ВКонтакте».

Известно, что несколько уцелевших автомобилей и прототипов Marussia, в том числе и купе В1 и В2, а также родстер В1 и прототип кроссовера F2, ранее выкупила компания VIP-Service из Новосибирска.

На фото в белом кузове запечатлено купе В1, которое имеет под капотом 2,8-литровый двигатель с шестью цилиндрами. Его мощность составляет 420 лошадиных сил.

Этот экземпляр на ходу, однако ему требуется кузовной ремонт. Известно, что у новосибирской компании есть и концептуальная модель В3, но в ней нет силовой установки.

VIP-Service планирует получить права на марку Marussia и наладить производство автомобилей в Новосибирске, а для этого привлекается инвестор из-за рубежа.