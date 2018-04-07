Топ-5 трюков с участием автомобилей Mercedes-Benz показали на видео‍

На этот раз Mercedes-Benz представила Топ-5 самых лучших трюков со своими автомобилями, а видео было опубликовано на официальном канале компании.

В видео есть гонка купе С-Class с радиоуправляемой машинкой, а также суперкар Mercedes-Benz SLS AMG, который ловит мяч для гольфа. При этом самым лучшим трюком по мнению компании, стал непрерывный трюк, исполненный Полом Уолле.

Ранее компания на видео показала технологии, которые от прототипов добрались до серийного производства. В рейтинг попали системы автономного управления и системы безопасности.

В ТОП включили технологии, которые ранее были продемонстрированы на концептуальных автомобилях, а теперь их можно заказать в качестве опции. Еще Mercedes-Benz составила ТОП-5 своих самых роскошных автомобилей.