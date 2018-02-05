Mercedes-Benz показала видеоролик, в котором назвала ТОП-5 самых роскошных автомобилей своей марки за всю историю существования компании.
Mercedes-Benz составила ТОП-5 своих самых роскошных автомобилей
05.02.2018 19:57
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На пятом месте «Best of Benz – Top 5 Luxury Cars» оказался Mercedes 540 K, который выпускался в период с 1935 по 1940 годы.
Следующее место у представленного в прошлом году внедорожника Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.
За ним расположился Mercedes-Benz 600 1959 года выпуска. Второе место у кабриолета Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet, который создали на базе S-Class.
В нем роскошный салон и кристаллы Swarovski в оптике. Первое место у купе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut.
Таких автомобилей было создано всего два и это настоящая гордость немецкого автопроизводителя.
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