Mercedes-Benz составила ТОП-5 своих самых роскошных автомобилей

Mercedes-Benz показала видеоролик, в котором назвала ТОП-5 самых роскошных автомобилей своей марки за всю историю существования компании.

На пятом месте «Best of Benz – Top 5 Luxury Cars» оказался Mercedes 540 K, который выпускался в период с 1935 по 1940 годы.

Следующее место у представленного в прошлом году внедорожника Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.

За ним расположился Mercedes-Benz 600 1959 года выпуска. Второе место у кабриолета Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet, который создали на базе S-Class.

В нем роскошный салон и кристаллы Swarovski в оптике. Первое место у купе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut.

Таких автомобилей было создано всего два и это настоящая гордость немецкого автопроизводителя.