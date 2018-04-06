Производство внедорожников на российском предприятии временно было приостановлено, о чем представители компании сообщили российским журналистам.

Как оказалось, выпуск внедорожников Chevrolet Niva был приостановлен «GM-АВТОВАЗ» из-за нехватки комплектующих.

Дело в том, что один из поставщиков не поставил необходимый объём комплектующих. Таким образом, «GM-АВТОВАЗ» вынужденно приостановил выпуск Chevrolet Niva.

Впрочем, отгрузки внедорожников дилерам осуществляются в обычном режиме, пишет «Автостат». Ранее сообщалось, что GM-АВТОВАЗ в апреле продлевает спецпредложения на покупку Chevrolet Niva‍.