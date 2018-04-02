GM-АВТОВАЗ в апреле продлевает спецпредложения на покупку Chevrolet Niva‍

Руководство компании GM-АВТОВАЗ решило продлить программу trade-in и скидку при оформлении кредита на покупку внедорожника Chevrolet Niva.

Как сообщили в пресс-службе GM-АВТОВАЗ, максимальную выгоду в 53 тысячи рублей по trade-in предоставляют за комплектацию L в цвете «Жидкое серебро».

В остальных случаях скидка на новый внедорожник по программе trade-in составляет 50 тыс. рублей. Также в апреле действует скидка в размере 30 тыс. рублей при оформлении модели в кредит.

Помимо этого, сейчас Chevrolet Niva можно приобрести по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В рамках этих предложений скидка на выбранную модель составит 10%. Как сообщает «АВТОСТАТ», продажи Chevrolet Niva в первые два месяца текущего года выросли на 5% и составили 4 080 автомобилей.