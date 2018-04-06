Светодиодные фары эксперты признали опасными для водителей

Исследование может привести к серьезному изучению проблемы и ряду изменений.

В Великобритании эксперты Royal Automobile Club после проведенного опроса водителей выяснили, что светодиодные фары считаются очень опасными для водителей, об этом сообщает The Telegraph.

По итогу соцопроса было выявлено, что 15% водителей сталкиваются с ослеплением от встречных автомобилей, которые оснащены светодиодными фарами. Таким образом, они оказались опаснее, чем галогеновые лампы.

Эксперты клуба отметили, что светодиодные фары излучают направленный свет. С результатами исследования был ознакомлен Департамент транспорта Великобритании и они намерены провести более глубокое исследование и обсудить сложившуюся ситуацию с автопроизводителями.