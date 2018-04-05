Стало известно чем опасны светодиодные фары в автомобилях

Оказалось, что более 15% автомобилистов признались, что сталкивались с такой проблемой, когда другие участники движения, которые двигались во встречном направлении, ослепляли их.

Слишком яркие фары со светодиодной технологией устанавливаются сейчас на всех современных автомобилях.

В результате светодиодные фары эксперты признали опасными для водителей, объясняя это тем, что свечение светодиодных фар воспринимается ярче, в отличие от галогенных.

Теперь британцы намерены обратится к автомобильным компаниям и обсудить этот вопрос с ними.