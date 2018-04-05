Опасными светодиодные фары назвали эксперты британского автоклуба Royal Automobile Club, которые провели опрос.
Стало известно чем опасны светодиодные фары в автомобилях
05.04.2018 18:41
348 0
Оказалось, что более 15% автомобилистов признались, что сталкивались с такой проблемой, когда другие участники движения, которые двигались во встречном направлении, ослепляли их.
Слишком яркие фары со светодиодной технологией устанавливаются сейчас на всех современных автомобилях.
В результате светодиодные фары эксперты признали опасными для водителей, объясняя это тем, что свечение светодиодных фар воспринимается ярче, в отличие от галогенных.
Теперь британцы намерены обратится к автомобильным компаниям и обсудить этот вопрос с ними.
Комментарииcomments powered by HyperComments