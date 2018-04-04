В компании задумались для самого популярного кроссовера в мире разработать семиместную версию. По всей видимости ее просто удлинят как это сделали с Volkswagen Tiguan.
Новый Toyota RAV4 может получить семиместную версию
04.04.2018 02:50
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Недавно была показана новая генерация кроссовера Toyota RAV4. Модель показали на автосалоне в Нью-Йорке. Кроссовер получил полностью новую внешность и новую платформу.
В основе RAV4 теперь лежит тележка TNGA, а линейка двигателей представлена почти всеми теми моторами, что доступны и для последнего Camry.
В продажу новое поколение Toyota RAV4, поступит в 2018 году, но точной даты пока не называли, хотя уже сказали, что RAV4 получит в будущем семиместную генерацию.
Об этом рассказали на автосалоне в Нью-Йорке. Подробностей про семиместный RAV4 пока нет. Не исключено, что удлиненную версию модели покажут уже до конца года.
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