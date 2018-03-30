«Автотор» начал выпускать Hyundai Sonata

В России на «Автоторе» стартовало производство седанов Hyundai Sonata эта модель предлагается от 1 275 000 рублей.

Презентация новой Sonata состоялась еще осенью прошлого года, но на конвейерную линию она стало только сейчас.

Вернувшись на российский рынок Sonata заменила модель Hyundai i40. Четырехдверка на российском рынке будет бороться за покупателей таких моделей как Kia Optima, Ford Mondeo, Mazda6, Toyota Camry и Volkswagen Passat.



Моторная гамма седана состоит 2,0 и 2,4-литровых моторов мощностью 150 и 184 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии в модели выступает только шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Доступны будут комплектации Primary, Comfort, Style, Lifystyle и Business. Стоит отметить, что новая Sonata стала пятой моделью, которая производится в Калининграде на заводе «Автотор», также там собирают кроссоверы Tucson, Grand Santa Fe, Santa Fe и седан Elantra.