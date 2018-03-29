В Нью-Йорке состоялась презентация седана Genesis G70

В рамках открывшегося накануне автосалона в Нью-Йорке дебютировал новый премиальный седан Genesis G70. Европейская версия автомобиля была представлена осенью прошлого года , а недавно сообщалось, что модель дебютирует в России 12 апреля.

При этом в Нью-Йорке представили американскую версию автомобиля, которая в США поступит в продажу летом этого года.

Внешне автомобиль для Европы и США не отличается, а вот техническом плане все же есть отличия. Так, для американского рынка седан Genesis G70 будет доступен с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 252 л.с., а также с шестицилиндровым 3,3-литровым битурбированным агрегатом с отдачей 365 л.с.

В начальных комплектациях будет заднеприводная система, но при желании можно заказать полноприводную систему.

Среди трансмиссии для моторов предложат восьмискоростной автомат, а вот опционально доя двухлитрового агрегата будет и шестискоростная механика. При этом стоит отметить, что механическая трансмиссия не доступна для модели на корейском или европейском рынке, включая Россию.

В США седан оценили в 36 тысяч долларов или 2 074 000 рублей, но эта цена указана без учета налогов и доставки.