Самым лучшим в мире автомобилем стал кроссовер Volvo XC60‍

С 28 марта начал свою работу автосалон в Нью-Йорке, где и озвучили победителя в конкурсе «всемирный автомобиль 2018 года» WCOTY.

Список из трех претендентов на звание автомобиля года в каждой категории был опубликован на автосалоне в Женеве в начале марта.

Подробно ознакомится с претендентами в каждой категории можно перейдя по ссылке. В Нью-Йорке жюри конкурса объявило, что главный титул «Всемирный автомобиль года» получил кроссовер шведского автопроизводителя Volvo.

Именно Volvo XC60 удалось обойти своих главных соперников и набрать максимальное количество баллов. Победителя определяли 82 журналиста и стоит отметить, что Volvo XC60 был признан лучшим в Японии и оказался победителем в конкурсе «Североамериканский автомобиль года».