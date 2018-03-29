С 28 марта начал свою работу автосалон в Нью-Йорке, где и озвучили победителя в конкурсе «всемирный автомобиль 2018 года» WCOTY.
Самым лучшим в мире автомобилем стал кроссовер Volvo XC60
29.03.2018 03:00
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Список из трех претендентов на звание автомобиля года в каждой категории был опубликован на автосалоне в Женеве в начале марта.
Подробно ознакомится с претендентами в каждой категории можно перейдя по ссылке. В Нью-Йорке жюри конкурса объявило, что главный титул «Всемирный автомобиль года» получил кроссовер шведского автопроизводителя Volvo.
Именно Volvo XC60 удалось обойти своих главных соперников и набрать максимальное количество баллов. Победителя определяли 82 журналиста и стоит отметить, что Volvo XC60 был признан лучшим в Японии и оказался победителем в конкурсе «Североамериканский автомобиль года».
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