Объявлены претенденты на звание «Всемирный автомобиль года»‍

Победители ежегодного конкурса будут озвучены в рамках автосалона в Нью-Йорке 28 марта текущего года. Сегодня 7 марта был опубликован список финалистов в каждой категории, которые поборются за звание лучшего.

Также известны три модели автомобиля, которые будут бороться за главный титул «Всемирный автомобиль года».

Интересно, что в этом году в тройке финалистов в главной премии присутствует только кроссоверы и среди них Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60.

Последний как известно в этом году уже получил звание автомобиля года на автосалоне в Детройте, также этот кроссовер победил в номинации лучший североамериканский вседорожник года.

Помимо основной категории — «Всемирный автомобиль 2018 года» есть еще пять категорий среди которых «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый автомобиль» и «Лучший дизайн».

В этих категориях назвали по три модели. Так, лучшим представительским автомобилем в этом году может стать Audi A8, Porsche Cayenne или Porsche Panamera.

За звание самый лучший спорткар в этом году поборется BMW M5, Honda Civic Type R или Lexus LC 500.

Претендентами на звание лучшего «зеленого» авто стали BMW 530e iPerformance, Chrysler Pacifica Hybrid и Nissan Leaf.

В категории городской автомобиль года присутствует такие модели как Ford Fiesta, Suzuki Swift и Volkswagen Polo. Среди таких автомобилей как Lexus LC 500, Range Rover Velar и Volvo XC60 жюри конкурса выберет модель с лучшим дизайном.