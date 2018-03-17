Дизайнер показал, как могла выглядеть современная «Победа»‍

В Сети постоянно появляются рендерные изображения легендарных советских автомобилей в современном исполнении, которые привлекают внимание многих автолюбителей. Это указывает на то, что многие автомобили советских времен в современном исполнении могли бы пользоваться определенной популярностью, но к сожалению такие проекты остаются только на картинках.

На этот раз дизайнер Сергей Баринов решил показать свое видение современной «Победы». При создании рендеров дизайнер постарался сохранить черты легендарной машины, но при этом добавить ей современный дизайн.

Конечно, на Горьковском заводе не будут выпускать машину, но тем не менее на изображениях Победа смотрится достаточно неплохо.

Ей даже дали название Pobeda M20 Neoclassic, а на создание компьютерной визуализации дизайнеру потребовалось около месяца.

Ранее этот дизайнер показал внешность 24-й «Волги».