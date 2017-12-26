Дизайнеры уже неоднократно показывали свои эскизы будущей модели легендарного «ГАЗ-24», которая вряд ли когда-либо вернется на конвейерную линию. Но на самом деле старые модели всегда привлекают художников и они безустанно продолжают создавать новые эскизы и демонстрировать свои таланты.
Дизайнер показал внешность 24-й «Волги» на свежих рендерах
26.12.2017 21:21
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В 2017 году были продемонстрированы результаты работы дизайнеров над Запорожцем и ВАЗ-2101, но теперь дошла очередь до ГАЗ-24.
На сайте Cardesign дизайнер Сергей Баринов выложил целую серию качественных изображений «Волги», которая никогда не станет на конвейерную линию.
Художник подготовил целое семейство — это вседорожный универсал, классический универсал, седан и его удлинённая версия.
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