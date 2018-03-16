Обновленный седан Volkswagen Passat появится на рынке в 2018 году

Скоро в продажу поступит обновленный седан Volkswagen Passat, об этом заявил глава немецкой компании Volkswagen Герберт Диес.

По словам топ-менеджера, скоро на европейском рынке появится обновленная версия седана и универсала Passat. Пока подробностей об обновленной флагманской модели не сообщается.

Предположительно в Passat изменится моторная гамма, которая будут состоять из трех бензиновых и трех дизельных моторов, а также гибридной модификации.

Не исключается, что Passat получит еще и 1,5-литровый TSI. Обновленная версия получит новые опции и современную мультимедийную систему. О выходе обновленного Volkswagen Passat на российский рынок пока ничего не сообщается.