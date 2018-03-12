В России начались продажи нового кроссовера Citroen C3 Aircross‍

Компания Citroen объявила о старте продаж своего нового кроссовера Citroen C3 Aircross. В РФ она будет доступна по цене от 1 млн 069 тысяч рублей.

Дилеры французской марки стали принимать заказы на новый кроссовер C3 Aircross. Он доступен в трех комплектациях с двумя бензиновыми и одним дизельным ДВС.

Базовая версия Live получила в списке оснащения регулировку рулевого колеса по наклону и вылету, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом, кондиционер, подушки безопасности и множество систем и помощников водителю.

Более дорогая версия Feel уже оснащается регулируемым подлокотником между передними креслами, подогревом сидений, климат-контролем, противотуманными фарами, 7-дюймовым экраном мультимедийной системы, самозатемняющимся салонным зеркалом и рейлингами на крыше.

Самая дорогая модификация Shine получила мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев лобового стекла, датчики дождя и света, датчики парковки и систему Grip Control, в которую включены режимы Cнег, Грязь, Песок, Стандарт, ESP Off.

Новый кроссовер получил самый просторный салон в своем классе багажник объёмом 520 литров, а также в нем есть панорамная крыша и светодиодная подсветка в салоне.

Для модели доступны бензиновые моторы мощностью 82 и 110 л.с. и дизельный мотор с 92-сильной отдачей. Максимальная стоимость «паркетника» составляет 1 млн 382 тыс. рублей.