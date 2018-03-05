KIA Rio в феврале 2018 года вернул себе звание российского бестселлера

Сегодня 5 марта были опубликованы данные по продажам автомобилей в прошлом месяце. Если в январе бестселлером российского рынка стал LADA Vesta, то в феврале KIA Rio снова вернул себе звание российского бестселлера.

Таким образом, KIA Rio в феврале текущего года снова стал самой продаваемой моделью марки с результатом 8 979 единиц, что на 27,7% больше.

Российская LADA Vesta заняла вторую строчку. Продажи автомобилей этого семейства составили 8 456 ед., что на 65,8% больше. Третье место все также остается за отечественной LADA Granta, которая была продана в количестве 6 861 ед., что на 30,4%.

Четвертой самой продаваемой моделью в России и первой в сегменте кроссоверов становится Hyundai Creta. Объём продаж этой модели составил 5 937 ед., что на 46,4% больше.

Среди производителей лидерство остается за АвтоВАЗом, которых в феврале продал 27 401 автомобиль, что на 37% больше. Дилеры марки KIA продали 17795 авто, что на 44% больше. Третий результат оказался у компании Hyundai – 13 434 проданных машин, что на 43% больше.