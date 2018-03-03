Российский офис компании Hyundai опубликовал статистику по продажам своих автомобилей за прошлый месяц. Как оказалось, месяц стал удачным для компании, ведь продажи Hyundai в России выросли на 43% по итогам февраля. В количественном выражении показатель составил 13 434 автомобиля.

За первые два месяца этого года дилеры марки продали 22186 автомобилей, что больше на 38%. Самой востребованной моделью компании все также остается кроссовер Hyundai Creta, который был продан в количестве 5 937 единиц, что больше на 46,4%.

Hyundai Solaris разошелся тиражом в количестве 3 600 единиц, а это на 49,3% больше.

Продажи кроссовера Hyundai Tucson составили 1 311 ед., а Hyundai Santa Fe был реализован в количестве 549 ед. Также Hyundai в России реализовала 459 Hyundai Sonata в феврале.