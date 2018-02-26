«Ночной» пакет улучшений‍ получил «заряженный» Mercedes-AMG G63

Недавно представленное новое поколение внедорожника Mercedes-AMG G63 уже обзавелось эксклюзивным пакетом.

Пакет получил название «Night Package» (Ночной пакет) и он доступен для всех модификаций внедорожника.

Заводской тюнинг включает в себя тонировку задних окон, затемнённые поворотники, черные корпуса боковых зеркал и черные вставки на бамперах.

Также в пакет входят 21-дюймовые колесные диски, но за дополнительную плату предлагают и 22-дюймовые.

Напомним, что под капотом нового G63 установили 4,0-литровый мотор мощностью 585 лошадиных сил. Пару ему составляет 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.