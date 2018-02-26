Недавно представленное новое поколение внедорожника Mercedes-AMG G63 уже обзавелось эксклюзивным пакетом.
«Ночной» пакет улучшений получил «заряженный» Mercedes-AMG G63
26.02.2018 21:36
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Пакет получил название «Night Package» (Ночной пакет) и он доступен для всех модификаций внедорожника.
Заводской тюнинг включает в себя тонировку задних окон, затемнённые поворотники, черные корпуса боковых зеркал и черные вставки на бамперах.
Также в пакет входят 21-дюймовые колесные диски, но за дополнительную плату предлагают и 22-дюймовые.
Напомним, что под капотом нового G63 установили 4,0-литровый мотор мощностью 585 лошадиных сил. Пару ему составляет 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Новый 585-сильный внедорожник AMG G 63 представила Mercedes-Benz
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