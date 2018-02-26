«Ставрополь-Авто» в 2018 году расширит свой модельный ряд

Со старта запуска производства на заводе «Ставрополь-Авто» было выпущено 1364 внедорожников DW Hower H3. Из общего количества 720 единиц было продано.

В этом месяце на этом предприятии начали выпускать новую модель DW Hower — это рамный внедорожник H5. В дилерских центрах китайской компании он появится в марте.

Напомним, что на «Ставрополь-Авто» собираются автомобили компании Great Wall Motors. Сейчас предприятие работает по полному циклу, включая сварку и окраску кузова. Мощность завода составляет до 100 тысяч автомобилей в год.

В 2018 году также планируют вывести на российский рынок пикам DW Wingle и DW Hower M6. Эти модели также будут производится в России. Старт производства новых моделей запланирован на вторую половину текущего года.