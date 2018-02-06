5 февраля на предприятии «Ставрополь-Авто» стартовало серийное производство внедорожника DW Hower H5, который собирается на предприятии из машинокомплектов, поставляемых компанией Great Wall из Китая.
В РФ стартовало производство китайских внедорожников DW Hower H5
06.02.2018 20:35
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Внедорожник DW Hower H5 по сути является копией Great Wall Hover H5.
В прошлом году на российском рынке стартовал Hower H3, а совсем скоро стартуют продажи и Hower H5 российской сборки, пишет wroom.ru.
По сути этот один тот же автомобиль, но отличаются они некоторыми элементами в дизайне экстерьера и интерьера, а также списком оборудования.
Оба автомобиля имеют полноприводную систему, рамную конструкцию, а также двухлитровый бензиновый двигатель от компании Mitsubishi.
Мощность мотора составляет 150 лошадиных сил, а работает он в паре с шестискоростной механикой.
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