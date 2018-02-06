В РФ стартовало производство китайских внедорожников DW Hower H5‍

5 февраля на предприятии «Ставрополь-Авто» стартовало серийное производство внедорожника DW Hower H5, который собирается на предприятии из машинокомплектов, поставляемых компанией Great Wall из Китая.

Внедорожник DW Hower H5 по сути является копией Great Wall Hover H5.

В прошлом году на российском рынке стартовал Hower H3, а совсем скоро стартуют продажи и Hower H5 российской сборки, пишет wroom.ru.

По сути этот один тот же автомобиль, но отличаются они некоторыми элементами в дизайне экстерьера и интерьера, а также списком оборудования.

Оба автомобиля имеют полноприводную систему, рамную конструкцию, а также двухлитровый бензиновый двигатель от компании Mitsubishi.

Мощность мотора составляет 150 лошадиных сил, а работает он в паре с шестискоростной механикой.