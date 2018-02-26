В Volvo отказываются от разработки новых бензиновых моторов

В компании Volvo заявили, что не будут больше вкладывать денежные средства на разработку новых бензиновым моторов.

Средства, выделяемые компанией на бензиновые двигатели, с 2019 года будут направлены на разработку гибридных версий модели.

Планируется, что ежегодно будут выпускать по одной-две гибридных версий автомобилей. По словам представителей компании, которые приводят зарубежные издания, нынешнее семейство бензиновых силовых установок станет последним.

В дальнейшем модели марки, которые перейдут на платформу SPA нового поколения, получат модернизированные версии текущих бензиновым ДВС.

В дальнейшем модельный ряд марки будет все больше представлен гибридными моделями. Напомним, что недавно автопроизводитель представил универсал V60 нового поколения.