Компания Volvo представила новый семейный универсал Volvo V60

Шведский автопроизводитель официально рассекретил новое поколение универсала Volvo V60 до показа его мировой общественности, который состоится 6 марта на Женевском автосалоне.

Так, универсал Volvo V60 нового поколения был представлен официально. В отличие от предшественника модель получила две гибридные версии.

В основе автомобиля располагается платформа SPA, за счет которой, по заявлению компании, универсал стал самым вместительным в своем классе.

Длина нового V60 теперь составляет 4 761 мм, а расстояние между осями составит 2 872 мм. Объём багажного отделения будет 529 литров, что становится на 99 литров больше, чем у предыдущего поколения. При этом, если сложить задний ряд сидений, то объём багажника составит 1 364 литра.

Моторная гамма будет представлена дизельными силовыми установками, мощность которых составит 150 и 190 л.с. Бензиновая линейка представлена двухлитровым двигателем с отдачей 245 лошадиных сил.

Что касается двух гибридных силовых установок, то их мощность составит 345 и 390 л.с. В списке оборудования стоит отметить появление системы City Safety, которая позволяет определить объекты на пути, а также применить торможение при необходимости.

Кроме этого, универсал получил систему полуавтономного управления, которая будет работать на скорости до 130 км/ч.

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