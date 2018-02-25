Компания «Чайна Автомаркет» расширяет свою дилерскую сеть‍

Компания «Чайна Автомаркет» продолжает работать в направлении расширения дилерской сети по продажам китайский автомобилей Great Wall Motors.

По состоянию на начало февраля текущего года дилерская сеть насчитывает уже 70 автосалонов, а в прошлом месяце было заключено новое дилерское соглашение с автоцентром «АвтоКам» в Петропавловске-Камчатском.

Дилерские центры по продажам автомобилей Great Wall, а именно внедорожников DW Hower H3, располагаются в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.

Сборка внедорожников DW Hower H3 осуществляется на предприятии «Ставрополь Авто», а в этом месяце стартовало производство нового внедорожника DW Hower H5. Эта модель поступит в продажу до середины лета.

Все модели, выпускаемые на российском предприятии, собираются из машинокомплектов, поставляемых компанией Great Wall Motors.

Стоит отметить, что «Чайна Автомаркет» анонсировала старт продаж в этом году нового кроссовера DW Hower M6 и пикапа DW Wingle, но точных сроков их выхода пока не называют.