Компания «Чайна Автомаркет» продолжает работать в направлении расширения дилерской сети по продажам китайский автомобилей Great Wall Motors.
Компания «Чайна Автомаркет» расширяет свою дилерскую сеть
По состоянию на начало февраля текущего года дилерская сеть насчитывает уже 70 автосалонов, а в прошлом месяце было заключено новое дилерское соглашение с автоцентром «АвтоКам» в Петропавловске-Камчатском.
Дилерские центры по продажам автомобилей Great Wall, а именно внедорожников DW Hower H3, располагаются в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.
Сборка внедорожников DW Hower H3 осуществляется на предприятии «Ставрополь Авто», а в этом месяце стартовало производство нового внедорожника DW Hower H5. Эта модель поступит в продажу до середины лета.
Все модели, выпускаемые на российском предприятии, собираются из машинокомплектов, поставляемых компанией Great Wall Motors.
Стоит отметить, что «Чайна Автомаркет» анонсировала старт продаж в этом году нового кроссовера DW Hower M6 и пикапа DW Wingle, но точных сроков их выхода пока не называют.
Первый автомобильный завод Great Wall в РФ начнет работу в 2018 году