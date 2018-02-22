Совсем немного осталось до открытия автосалона в Женеве, где будут представлены как новые, так и обновленные автомобили, а также их спецверсии. Так, Peugeot в Женеве представит внедорожник Rifter 4×4 с палаткой на крыше, созданный на базе фургона Peugeot Rifter.

Автомобиль получил дорожный просвет на 80 мм больше, полноприводную систему, а также палатку и полуторалитровый дизельный двигатель с отдачей 130 лошадиных сил при 300 Нм.

Пару двигателю составляет шестискоростная механическая коробка передач.

Внедорожник также отличается дополнительной секцией светодиодных огней на крыше, вседорожными покрышками, а также электровелосипедом Peugeot eM02 FS Powertube. Недавно портал ТвоёАвто сообщал, что Peugeot Partner пережил смену поколений и получил новое название.