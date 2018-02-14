Дилеры Geely до конца февраля начнут продажи кроссовера Geely Atlas

В конце февраля на российском рынке появится новый кроссовер, которым станет Geely Atlas выпускаемый на белорусском заводе «Белджи».

В продажу новинка поступит с 2,0- и 2,4-литровыми моторами мощностью 139 и 149 л.с. соответственно.

Трансмиссия для кроссовера будут доступна механическая и автоматическая. В качестве опции будет предлагаться полный привод.

Цены на кроссовер пока не озвучены, но известно, что новый кроссовер Geely Atlas приедет в РФ в феврале 2018 года. Более точные сроки старта продаж будут озвучены позднее.

В базовом варианте Geely Atlas получит две подушки безопасности, систему стабилизации, ABS, подогрев лобового стекла, кожаную отделку салона и бесключевой доступ в салон.