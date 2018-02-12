Назван Топ-10 самых продаваемых отечественных автомобилей в России‍

Российские аналитики из Автостат опубликовали статистику по продажам российский автомобилей за прошлый год и подготовили Топ-10 самых продаваемых среди них.

Согласно данным агентства, за 12 месяцев 2017 года на российском рынке было реализовано 323,3 тыс. новых автомобилей отечественных компаний.

Этот результат в сравнении с 2016 годом оказался на 13,7% больше. Доля автомобилей российских марок составила 22 процента.

Больше всего россияне приобрели автомобилей модели Лада Гранта, которая возглавила ТОП-10. Объём продаж модели составил 93 686 ед., что превышает результат 2016 года на 6,8% На втором и третьем месте оказались LADA Vesta и LADA Largus.

При этом стоит отметить, что по состоянию на январь 2018 года Веста стала самым популярным автомобилем в России, показав хороший рост продаж.

Говоря о рейтинге за прошлый год, то отдельно стоит отметить УАЗ «Патриот», LADA Kalina, LADA Priora и УАЗ «Хантер», популярность которых в прошлом году снизилась.

При этом наибольшую отрицательную динамику из десятки показал УАЗ «Хантер», у которого продажи просели сразу на 53,3%.