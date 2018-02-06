LADA Vesta впервые стала самым продаваемым автомобилем в России

Сегодня были опубликованы отчетные данные АЕБ, которые показали, что российский рынок по итогам января вырос на треть. Больше всего в России в прошлом месяце реализовал российский автогигант «АвтоВАЗ», а его семейство Lada Vesta впервые возглавило ТОП-25 бестселлеров на рынке России.

В целом же практически все модели из рейтинга самых продаваемых показали положительную динамику продаж по итогам января, но Lada Vesta показала отличные результаты.

Мало того, что отечественная модель стала самой продаваемой, у нее продажи в январе выросли сразу на 63,8%! Объём продаж Весты составил 6 696 единиц.

Предполагается, что лидерство модели, а также существенный прирост продаж обусловлены выходом на рынок нового универсала и кросс-версии Весты.

Впрочем, Lada Vesta потеснила, но при этом не сильно обогнала по продажам раннего бестселлера нашего рынка — Kia Rio.

Последний в январе разошелся тиражом в количестве 6 582 реализованных экземпляров, что оказалось выше показателей января 2016 года на 15,6%.

В тройке лидеров располагается еще одна российская модель Lada Granta. Ее продажи по итогам месяца составили 5 315 единиц, что больше на 14,9%.

Четвертое месте в ТОП-25 рынка и первое место среди кроссоверов достается кроссоверу Hyundai Creta с результатом 3 833 ед., а это выше на 49,4%.

Пятое место в ТОП-25 занял Volkswagen Polo с показателем 3 209 проданных седанов, что на 25,8% больше.

ТОП-25 бестселлеров российского рынка: