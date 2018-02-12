Порой автомобиль приносит не радость и пользу, а головную боль. Например, если вовремя не проверить штрафы за вождение и не оплатить их. Однако для этой проблемы существует сразу несколько решений, от официального сайта государственной инспекции до сервисов от Яндекса, Сбербанка и Госуслуг. Давайте разберемся, как штрафы ГИБДД 2017 проверить по номеру автомобиля и данным владельца.

Как проверить штрафы ГИБДД по номеру автомобиля: пошаговая инструкция

Средства для проверки отличаются по уровню удобства. Одни требуют обязательной регистрации, другими можно просто пользоваться. Третьи хоть и не работают без регистрации, зато предлагают массу дополнительных улучшений. Разберем четыре самых популярных сервиса по проверке и оплате штрафов ГИБДД.

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На сайте ГИБДД

Самый простой и надежный способы узнать штрафы ГИБДД по номеру машины – воспользоваться официальным сервисом от самой государственной инспекции. Нужно в разделе онлайн-сервисов выбрать пункт «Проверка штрафов».



Откроется форма, в которую следует ввести данные об автомобиле. Во-первых, нужно указать регистрационный знак, во-вторых – информацию из свидетельства о регистрации.



Затем потребуется запросить проверку нажатием кнопки под формой. Система предложит ввести цифры с картинки, после чего процесс запуститься автоматически.

При любой погрешности в данных система откажется предоставлять информацию. При этом даже не указывается, в какой части – знаке или номере свидетельства – была совершена ошибка.

Если же все данные оказались правильными и при этом соответствующими друг другу, то возможен один из двух исходов. Оптимальный вариант – короткое сообщение, что штрафов по указанным данным не обнаружено. Это значит, что автомобиль (и его владелец) или всегда соблюдали правила, или же вовремя оплатили все наложенные штрафы.

В противном случае отобразится список неоплаченных штрафов с информацией, за какое нарушение, где и когда они были назначены. Очень полезно, если вы знаете, что автомобилем управлял, например, друг по доверенности, и хотите проверить насколько аккуратно он ездил.

Иногда в списке отображаются устаревшие данные, что какой-то штраф числится неоплаченным. Такое может происходить, если проводивший платеж банк не предоставил или некорректно предоставил информацию об оплате. Возможно, данные обновятся спустя некоторое время. Это не повод для паники, но квитанции (если они есть) лучше все же сохранять.

Через сервис Яндекса

Еще один удобный вариант – воспользоваться сервисом от компании Яндекс. Также его можно найти непосредственно на странице Яндекс.Деньги. Для этого нужно прокрутить ее вниз и в разделе «Платежи и покупки» выбрать пункт «Штрафы ГИБДД».

Откроется форма, в которой можно прописать номер водительского удостоверения или же указать данные свидетельства о регистрации на машину. Можно указывать данные в произвольном сочетании: только данные удостоверения, только свидетельство, или же оба параметра одновременно.

Для удобства можно сразу подключить сервис уведомлений. Доступны два варианта – только письмом на электронный адрес или же сочетание письмо плюс СМС сообщение.

После нажатия на кнопку «Проверить» будут показаны результаты. В самом приятном случае штрафов не найдется. На всякий случай Яндекс предлагает заплатить по данным из постановления, поскольку для свежих записей данные еще могли не отобразиться в системе ГИС ГМП (специальный сервис для проверки платежей).

При желании можно установить приложение от Яндекса. Ссылки для различных операционных систем указаны прямо на странице сервиса, справа от формы проверки.

Если по какой-то причине сервис не отвечает, Яндекс покажет предупреждение. В таком случае надо повторить запрос чуть позже. Обычно через минуту-другую все уже срабатывает корректно.



Если же штрафы найдутся, система отобразит соответствующую информацию. Также будет предложено сразу оплатить штраф.

Важно! При уплате любого, даже небольшого штрафа, сервис взимает комиссию. Ее размер составит 1% от суммы платежа. При этом сумма комиссии в любом случае будет как минимум 30 рублей.

Через сервис «Сбербанк Онлайн»

Еще один способ штрафы ГИБДД проверить по номеру автомобиля, а также сразу оплатить их – использовать «Сбербанк Онлайн». Первым делом нужно авторизоваться в сервисе. Затем на главной странице нужно выбрать желаемую карту для оплаты.

После этого нужно нажать на меню Операции. Появится список действий, нужно выбрать пункт «Оплатить».



Также можно воспользоваться альтернативным вариантом открытия. Для этого на главной странице перейдите в раздел «Переводы и платежи».



Откроется страница с выбором доступных платежей. Нужно прокрутить ее до раздела «Оплата покупок и услуг». Следующий шаг – выбрать пункт ГИБДД в разделе, посвященном непосредственно ГИБДД, налогам, пошлинам и бюджетным платежам.

Обратите внимание! Вид страницы может меняться в зависимости от указания региона. Однако проверка штрафа ГИБДД по номеру автомобиля доступна даже без указания региональной принадлежности. В дальнейшем все шаги описаны для варианта, когда регион не указан.



Откроется дополнительная страница. На ней нужно выбрать пункт «Штрафы». Не перепутайте: у этого пункта в скобках указаны различные структуры – ГИБДД, МДВ, МАДИ и т.д.



Откроется еще одна форма. В ней необходимо переключить опцию «Выберите услугу» на вариант «Поиск штрафов».



Наконец, после этого выбора откроется итоговая форма поиска. Непосредственно в ней можно указать данные по автомобилю. В этой же форме можно скорректировать данные, если ранее была выбрана не та карта для совершения платежа.

Соблюдайте формат указания данных. Номер водительского удостоверения надо указывать без пробелов между символов. Буквы следует вводить в кириллическом написании (на русской раскладке клавиатуры). Аналогичные правила действуют и для ввода данных свидетельства о регистрации.

В случае нарушения правил ввода система подскажет, в каком из полей была допущена ошибка. Также появится рекомендация по исправлению рядом с самим полем.



Можно указывать параметры независимо. Поиск корректно срабатывает и только по свидетельству, и по одному удостоверению. А вот проверки на корректное сочетание данных не производится, так что внимательно следите за указанием номеров. Если штрафов не будет найдено по любой причине (даже из-за ошибочных данных!), Сбербанк онлайн покажет соответствующее сообщение. Красного цвета бояться не стоит, он здесь только для привлечения внимания.

Если же штрафы будут найдены, откроется форма с детальной информацией. В ней нужно будет выбрать штраф для оплаты и нажать «Продолжить». Останется только указать сумму и подтвердить проведение платежа.

Через Госуслуги

Портал Госуслуги также предлагает сервис, чтобы штрафы ГИБДД 2017 проверить по номеру автомобиля. На первом этапе необходимо авторизоваться на сайте со своими данными. Если учетной записи еще нет, потребуется пройти регистрацию. Затем на главной странице сервиса нужно прокрутить страницу вниз, до раздела «Популярные услуги».



Также возможно использовать встроенную систему поиска по порталу Госуслуг. Для этого прямо на главной странице в строке поиска можно написать, например, «Штрафы ГИБДД по номеру».



Поиск работает быстро и точно. Сразу первым вариантом, как правило, предлагается нужный пункт.

В этом разделе нужно выбрать пункт Автоштрафы. Откроется страница услуги, на которой есть инструкция по тому, как пользоваться данной услугой.

Для перехода к следующему шагу нужно нажать на ссылку «Заполните заявку» в тексте инструкции. Также можно воспользоваться кнопкой «Получить услугу».



Сервис работает в режиме реального времени, то есть ждать обработки заявки практически не нужно. Никакой комиссии за услугу не взимается, штрафы ГИБДД 2017 проверить по номеру автомобиля можно бесплатно.

Поиск может совершаться двумя способами. Во-первых, доступно указание данных водительского удостоверения – поля для него в форме объединены под цифрой 1. Если они уже были заполнены, то повторное внесение не потребуется: сервис автоматически использует накопленную информацию.

Обратите внимание, что проверка по удостоверению проводится только на основании данных из личного кабинете портала. Любые изменения возможны исключительно через личный кабинет.



Во-вторых, можно проверять штрафы непосредственно по транспортным средствам. Для этого нужно заполнить поля под цифрой 2. Доступно несколько вариантов введения номера, подсказки отображаются при наведении курсора на знак вопроса в строке. Можно указать одно ТС, а можно сразу несколько.



Портал автоматически определит категорию ТС, для которой были введены данные. После этого можно нажимать на кнопку «Найти штрафы». Если штрафов нет, сервис покажет одобрительное сообщение.



Тут же можно просмотреть историю оплат предыдущих штрафов, если таковые имеются. Правда, показываются только платежи, совершенные через портал Госуслуг.

Аналогичный функционал имеется и в приложении Госуслуг. Установить его можно для всех популярных мобильных ОС.

Сравнение сервисов

Подведем итог:

Сервис на официальном сайте ГИБДД достаточно прост и не требует регистрации.

Яндекс отличается продуманным интерфейсом, системой оповещений и интеграцией со своей платежной системой, но не дает проверить именно по номеру.

Сбербанк требует обязательной регистрации в онлайн банкинге, да и до самой проверки надо еще добраться.

Портал Госуслуги также требует регистрацию, зато очень простой в использовании и снабжен детальными подсказками для каждого шага.

Автор: Иванов Олег Николаевич