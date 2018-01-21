Что ждет автомобилистов в наступившем 2018 году? Нововведений довольно много и все они направлены на улучшение ситуации на дорогах, но не все приятно порадуют водителей. В этой статье перечислим основные изменения в ПДД с 1 января 2018 года .

Повышение цен на топливо

Именно это изменение в первую очередь расстроит водителей, ведь цена на бензин и дизельное топливо с 1 января вырастет приблизительно на 60 копеек. Второе повышение цен ожидается в середине лета. Таким образом, к концу 2018 стоимость литра топлива будет выше на 1,2 рубля по сравнению с ценами 2017 года. Связано это с увеличением акцизов.

Поправки в Налоговый кодекс подписал президент 30 ноября 2017 года. В соответствии с ними акцизы на бензин пятого класса выросли на 10,7% и составляют с 1 января 2018 года 11,2 тыс. рублей за тонну. А с 1 июля 2018 года поднимутся еще раз — до 11,8 тыс. рублей за тонну. Акцизы на дизель тоже вырастут в два этапа, с 1 января и с 1 июля. С 1 января акциз — 11,2 тыс. рублей за тонну, а с июля увеличится до 11,8 тыс. рублей за тонну.

Новые дорожные знаки

Наиболее необычное изменение в ПДД – это появление нового дорожного знака и нового понятия «зона успокоенного движения». Если раньше минимальный порог скорости для автотранспорта 20 км/час был установлен в жилых зонах, то теперь появятся новые зоны, в которых ограничение скорости будет составлять 10-20 км/час.

Точного определения понятия «зона успокоенного движения» пока нет, но вероятно, что получат его места массового скопления людей, зоны расположенные вблизи с дошкольными и школьными учреждениями. В таких зонах пешеходы смогут пересекать проезжую часть в любом удобном месте, не опасаясь получить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Другие нововведения прекрасно отображены в инфографике «Аргументов и Фактов»:

Штрафы по видеозаписям

Еще одно нововведение для водителей начнет действовать с начала 2018 года. Теперь ГИБДД сможет выписывать штрафы водителям за нарушения, которые были сняты на видео третьими лицами. Весь процесс будет представлять собой такую картину:

Добровольцы скачивают на свой телефон мобильное приложение « народный инспектор», в котором представлен весь список нарушений, которые могут быть зафиксированы и учтены данным образом. Несложная регистрация добровольца в приложении. Фото или видео-фиксация нарушения ПДД. Отправка заявки на рассмотрение нарушения. Дальше начинается работа сотрудников ГИБДД.

В приложении помимо списка ПДД, нарушение которых разрешается фиксировать подобным образом, указаны и сами правила фиксации, дабы добровольцы не допускали ошибок и смогли предоставить инспекторам полную и достоверную информацию.

Кстати, такая система уже активно работает в Татарстане, и, как показывает практика, наиболее частыми являются нарушения парковки. Парковка на тротуаре, парковка на газоне и пр. То есть теперь автомобилисты уже не смогут спокойно поставить свой автомобиль под окнами квартиры, думая, что ГИБДД сюда не заглянет, ведь любой прохожий сможет снять на фото ТС и уже через несколько дней водитель получит так называемое «письмо счастья».

Это нововведение, пожалуй, является самым продуктивным оружием в борьбе с нарушителями. Как показывает практика, в Татарстане в среднем в сутки по республике поступает свыше 100 заявок. За первую неделю же 2018 года приложение «Народный Инспектор» установило более 50 тысяч пользователей.

Полисы ОСАГО

Изменения коснулись и полисов ОСАГО. С начала января 2018 года на полисах будет печататься ДШК или QR-код. Этот код позволит инспекторам в режиме онлайн с использованием мобильного телефона и специального приложения определять подлинность страхового полиса. В случае если полис реальные, то инспектор получит все необходимые ему сведения:

Номер, серию и дату получения полиса;

Данные страховщика;

Период действия полиса;

Данные страхователя;

Данные собственника автомобиля;

Данные автомобиля, включая регистрационный знак и идентификационный номер;

Круг лиц, допущенных к управлению автомобилем.

Изменилась и продолжительность «периода охлаждения», т.е. срока на который можно будет отказаться от страховки. Если раньше этот период составлял 5 дней, то теперь он будет длиться две недели. Почитайте также нашу подробною статью о том, какие штрафы за отсутствие ОСАГО в 2018 году ждут автомобилистов.

Регулирование тарифов ОСАГО

С 1 июля стоимость полиса ОСАГО будет регулироваться самим страховщиком. Раньше цена определялась Центробанком. Однако теперь ЦБ устанавливает только пределы цен полисов. Страховщики же вправе выбирать размеры пяти параметров, которые будут влиять на формирование стоимости страховки. В эту пятерку войдут такие коэффициенты:

Возраст и стаж водителя ТС;

Территориальный коэффициент;

Мощность двигателя ТС;

Использование прицепа;

Ограничения по допуску к управлению ТС.

Впрочем, возможен и второй вариант развития событий, по которому страховщики смогут выбирать только 4 параметра вместо пяти. Но это произойдет только во второй половине года. А с начала 2018 года Центробанк полностью передает контроль над ценами на ОСАГО страховщикам, включая все базовые тарифы и коэффициенты.

Регистрация ДТП через «ЭРА-ГЛОНАСС»

Еще одно нововведение коснулось ОСАГО: данные о ДТП теперь будут поступать через «ЭРА-ГЛОНАСС» — государственную автоматизированную систему экстренного реагирования при авариях. Иными словами, страховщики будут получать данные о возникновении страхового случая практически моментально.

Работа диспетчерских служб и интеграторов

Изменения ожидают и водителей и диспетчеров службы такси. В первую очередь оно касается юридического оформления интернет-сервисов, диспетчерских и прочих служб, предоставляющих услуги пассажирских перевозок.

Одной из наболевших тем, связанных со службами такси, является отсутствие ответственности диспетчера за качество предоставляемой услуги. В большинстве случаев, вызывая такси через приложение в мобильном телефоне, пользователь предполагает, что водитель автомобиля работает непосредственно в этой фирме. На деле же оказывается, что водитель попросту взял в аренду автомобиль данного таксопарка и работает что называется «на себя». Такой подход к работе чреват многочисленными последствиями, ведь водитель не проходит проверку перед рейсом. Иными словами он может быть пьян, болен, или просто не иметь страховки. А в случае ДТП – служба такси не несет никакой ответственности.

Согласно новому законопроекту, теперь водитель не сможет оказывать услуги пассажирам без заключения договора со службой такси. В этом договоре в обязательном порядке должны быть прописаны ответственности сторон. Закон пока находится на стадии рассмотрения и в случае одобрения должен вступить в силу 28 января наступившего года.

ОСГОП для такси

Данная форма страховки пока действовала только для владельцев пассажирских автобусов, но теперь может распространиться и на такси. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) отличается от ОСАГО размерами выплат. Если в ОСАГО максимальный порог выплаты при нанесении вреда здоровью и жизни составляет полмиллиона рублей, то по ОСГОП этот порог в четыре раза выше и равен 2 млн рублей.

ОСГОП распространяется и на багаж пассажиров. Теперь при повреждении багажа пассажиры смогут получить компенсацию до 11 тысяч рублей в случае, если он не имеет документального подтверждения стоимости багажа. Если же данные документы у пассажира имеются, то размер компенсации может быть увеличен до 23 тысяч рублей.

Перевозка детей

Это нововведение является одним из самых ожидаемых. Законопроект, согласно которому перевозить детей разрешается автобусам не старше 10 лет, находился в разработке с лета 201 года. А действовать начал только с 1 января 2018 года. Кроме возраста в законопроекте указан еще ряд требований к школьным автобусам:

Соответствие по конструкции и назначению техническим требованиям, предъявляемым к транспорту, предназначенному для перевозки пассажиров;

Наличие тахографа в автобусе;

Наличие аппарата спутниковой навигации глонасс/gps или глонасс.

Также введены требования о правилах движения пассажирского транспорта с детьми – теперь он должен двигаться с включенным проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета на крыше. Что касается водителей такого транспорта, то они должны иметь стаж вождения в категории «d» не менее одного года до начала управления ТС с детьми.

Пожалуй, этот законопроект станет самым одобряемым в стране, т.к. Позволит сократить до минимума число ДТП с участием детей, которое в последние годы стало довольно высоким.

Парковка для инвалидов

21 декабря 2017 года Госдума приняла законопроект, согласно которому 10% всех парковочных мест должно быть выделено для инвалидов. При этом количество мест в пределах парковки не должно быть меньше одного. То есть, если парковка включает в себя меньше 10 мест, одно из них обязательно должно быть предназначено инвалидам. Этот законопроект касается тех парковок, которые расположены возле производственных, общественных, жилых зданий, физкультурно-оздоровительных, культурных учреждений и объектов для отдыха. В свою очередь занять место инвалида на парковке сможет только ТС с наклейкой «инвалид».

Льготы на автокредитование

2018 год принес и некоторые приятные изменения для автолюбителей. С начала года снова начали действовать льготы на автокредитование. Предусмотрены льготы для семей при покупке семейного автомобиля и для водителей, приобретающих первый автомобиль. Суть льготы заключается в том, что правительство компенсирует 10% от первоначального взноса на автомобиль. При этом автомобиль не должен стоить дороже 1 450 000 рублей.

Изменение названий трасс

С 1 января будут внесены изменения в нумерацию автомобильных трасс. Делается это для того, чтобы все трассы и дороги страны можно было классифицировать по уровню их значимости. Теперь все трассы будут обозначаться одной из трех букв:

«М» — федеральные и региональные трассы, проходящие от столицы страны к другим административным центрам регионов;

— федеральные и региональные трассы, проходящие от столицы страны к другим административным центрам регионов; «Р» — федеральные и региональные дороги, проходящие между административными центрами регионов;

— федеральные и региональные дороги, проходящие между административными центрами регионов; «А» — федеральные и региональные дороги, которые служат подъездом к крупным транспортным узлам, к морским и речным портам, аэропортам, ж/д станциям, к дорогам, которые соединяют между собой дороги, обозначаемые буквой «Р».

С начала года некоторые трассы уже претерпели изменения в своем обозначении. Так, к примеру, «М-18» теперь называется «Р-18».

Сокращение ГИБДД

С 1 января ряды сотрудников органов внутренних дел поредеют на 20%. Соответствующий указ президент РФ подписал 31 декабря 2017 года. Согласно этому указу с начала 2018 года начинает действовать установленный лимит на количество сотрудников, финансируемых федеральным бюджетом. Всего же в федеральном бюджете выделены средства на обеспечение 894 871 сотрудника внутренних дел.

Сократить пришлось 10 000 человек, причем все они являлись сотрудниками ГИБДД. Избежать увольнения и просто лишних переживаний удалось лишь инспекторам, осуществляющим регистрацию ТС и принимающим экзамены на право управления ТС. О них в указе было сказано отдельно в виде исключения.

Автомобильные номера

В законопроекте от 1 декабря 2017 года говорится о том, что приказ о государственных регистрационных знаках ТС утратил свою силу, как и приказ о введении в действие водительского удостоверения.

Суть законопроекта заключается в том, чтобы перераспределить количество выдаваемых регистрационных знаков между регионами. Так, к примеру, в крупных регионах, таких как Москва и Московская область, Казань и республика Татарстан уже давно возникли проблемы, связанные с нехваткой автомобильных номеров. Здесь уже были выпущены номера с запасными кодами (в Татарстане -716, в Москве -777, 799). В то же время во многих других регионах еще не израсходовано количество автомобильных номеров с первоначальным кодом города.

Согласно новому законопроекту теперь водитель может получить автомобильный номер с кодом любого города.

Однако данный законопроект ведет к тому, что обозначение кода города на регистрационном знаке теряет свой смысл и вероятно в ближайшем будущем будет вообще отменено.

Штрафы для АЗС

Этот законопроект был утвержден еще до начала 2018 года, но о нем стоит рассказать в данной статье, поскольку проблема, на решение которой он направлен, касается многих автовладельцев. 29 декабря 2017 года президентом РФ был подписан закон об административном нарушении в сфере выпуска и обращения топлива на рынке.

Суть законопроекта заключается в том, что поставщик или продавец, поставляющий на рынок суррогатное топливо, будет оштрафован на суммы, равной 1% выручки от продажи топлива за предшествующий нарушению год. Если внутренними органами и Росстандартом будет доказан факт поставки и продажи некачественного топлива в 2018 году, то нарушитель заплатит штраф в размере 1/100 от выручки за весь 2017 год. При повторном нарушении размер штрафа вырастет до 3%.

Этот законопроект позволит водителям чувствовать себя более уверенно на заправке и не переживать, что его автомобиль пострадает в результате использования суррогатного топлива. Теперь если такое случится, заправщик обязан будет компенсировать ему расходы на ремонт.