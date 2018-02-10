Еще не представленный Hyundai Santa Fe 2019 вызвал ажиотажный спрос

Не так давно на рынке Южной Кореи стартовал прием предварительных заказов на кроссовер Hyundai Santa Fe 2019. Официально его презентация еще не состоялась при этом первые изображения и информацию с ценами в компании уже сообщили.

Официальная премьера нового поколения Hyundai Santa Fe 2019 состоится в следующем месяце на автосалоне в Женеве, однако уже сейчас на модель поступило немало заявок.

Учитывая тот факт, что прием заказов начался несколько дней назад, компания уже получила несколько тысяч заказов.

Таким образом, еще не представленный Hyundai Santa Fe 2019 уже вызвал ажиотажный спрос. Более подробно о модели новой генерации портал ТвоёАвто сообщал ранее.