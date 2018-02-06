Названы цены на новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2019‍

В компании Hyundai анонсировали продажи, а также назвали цены на новое поколение кроссовера Santa Fe, правда пока речь идет о версии, предназначенной для рынка Южной Кореи. В этой стране продажи стартуют уже 7 февраля, а точнее завтра модель станет доступна для предзаказа.

Помимо анонса продаж производитель опубликовал официальные эскизы кроссовера и фото интерьера. Новый Santa Fe получил дизайн в фирменной стилистике компании, а также есть некоторые элементы, выполненные в стиле Kona.

В салоне произошли серьезные изменения, ведь он был переработан полностью. Так, в интерьере можно наблюдать новую переднюю панель, руль, мультимедийную систему с «парящим» экраном.

Кроме этого, для автомобиля анонсирована функция распознавания музыки, которую можно активировать на руле.

Моторная гамма кроссовера для Южной Кореи будет представлена двухлитровым бензиновым двигателем и турбированными дизельными моторами объёмом 2,0 и 2,2 литра.

Среди трансмиссий будет восьмискоростной автомат. Стоимость четвертого поколения Hyundai Santa Fe составит 28 150 000 вон или 1 462 000 рублей.

Больше подробностей производитель раскроет завтра. По предварительным данным глобальная версия модели будет дебютировать в рамках Женевского автосалона в марте.