Новый электрический кроссовер Hyundai Kona показали на первом тизере

Об электрической версии кроссовера сообщалось уже неоднократно, но сейчас компания Hyundai, решила его анонсировать официально, показав первый видеотизер.

Рассекретят электрическую версию Hyundai Kona в конце февраля, а его публичный показ должен состоятся в следующем месяце на Женевском автосалоне.

По заявлению автопроизводителя кроссовер оснастят «одним из самых мощных электромоторов на рынке», но его характеристики пока держат в секрете.

Предположительно Kona будет доступен с двумя типами батарей, которые будут отличатся емкостью, а самая мощная обеспечит запас хода в 470 километров.

