Названа цена обновленного кроссовера Geely Atlas с турбомотором

Китайский автопроизводитель озвучил стоимость турбированной версии своей флагманской модели, предназначенной для китайского рынка. Так, в Китае были названы цены на обновленный кроссовер Geely Atlas с турбомотором.

Напомним, что на китайском рынке автомобиль известен под названием Boyue. Двигателем, установленным под капотом модели является турбомотор с рабочим объёмом цилиндров 1,8 литра.

Мощность двигателя составит 184 лошадиных силы, а работать он будет в паре с шестискоростной механикой или роботом.

Система привода как на переднюю так и на обе оси. Турбированная версия обойдется покупателям в 121 800 юаней минимум, тогда как максимальный ценник на такой вариант составит 159 800 юаней.

Турбодвигатель предложат в трех комплектациях кроссовера. В переводе на российский рубль цена составит 1 087 000-1 426 000 рублей.