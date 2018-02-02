Новый пикап корейской компании SsangYong превзошел ожидания руководства и стал пользоваться ажиотажным спросом. О том, что новый пикап SsangYong Rexton Sports пользуется ажиотажным спросом свидетельствует показатель оформленных заказов на модель.

Так, официальный старт продаж пикапа состоялся 10 января текущего года на рынке Южной Кореи.

Уже сейчас у компании на него есть девять тысяч заявок.

Это отличный показатель, ведь компактный кроссовер Tivoli за месяц с момент старта продаж еще в 2015 году собрал всего 4,2 тыс. человек.

Напомним, что в основе нового пикапа SsangYong Rexton Sports расположилась платформа кроссовера Rexton.

Пикап предлагается по цене от 23 200 000 вон или 1,2 миллиона рублей.