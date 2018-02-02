Новый пикап корейской компании SsangYong превзошел ожидания руководства и стал пользоваться ажиотажным спросом. О том, что новый пикап SsangYong Rexton Sports пользуется ажиотажным спросом свидетельствует показатель оформленных заказов на модель.
Новый пикап SsangYong Rexton Sports пользуется ажиотажным спросом
02.02.2018 18:23
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Так, официальный старт продаж пикапа состоялся 10 января текущего года на рынке Южной Кореи.
Уже сейчас у компании на него есть девять тысяч заявок.
Это отличный показатель, ведь компактный кроссовер Tivoli за месяц с момент старта продаж еще в 2015 году собрал всего 4,2 тыс. человек.
Напомним, что в основе нового пикапа SsangYong Rexton Sports расположилась платформа кроссовера Rexton.
Пикап предлагается по цене от 23 200 000 вон или 1,2 миллиона рублей.
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