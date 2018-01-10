Компания SsangYong в начала продажи нового пикапа Rexton Sports

Совсем недавно в компании анонсировали продажи нового пикапа, а теперь на рынке Южной Кореи стартовали его официальные продажи, вместе с которыми были и названы цены.

Новинка создана на новом поколении SsangYong Rexton, но в передней части грузовик получил круглые противотуманные фары, тогда как у внедорожника они прямоугольные.

Также в пикапе будет узкая хромированная полоса на решетке радиатора и другие задние фонари. В салоне Rexton Sports такое же оформление как и донора.

Моторная гамма пикапа представлена 2,2-литровым турбированным дизельным мотором мощностью 181 лошадиная сила.

Среди трансмиссий предлагается шестискоростная механика или автоматом, которые будут работать с задне- или полноприводной системами.

Стоимость Rexton Sports составляет 23 200 000 вон минимум или 1,25 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в рамках Женевского автосалона, который состоится в марте, компания представит европейскую версию этого пикапа, который будет предлагаться на некоторых рынках как Musso.